Россия направила в Белоруссию подразделение десантников, сообщает Министерство обороны

Уточняется, что военнослужащие примут участие в совместных учениях, а затем вернутся в пункт постоянной дислокации. Как напоминает агентство «Интерфакс», на этой неделе Россия направила два стратегических бомбардировщика, которые, по утверждению военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.
2021-11-12T14:33:10+03:00
2021-11-12T14:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 12 ноября 2021
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