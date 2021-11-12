Россия направила в Белоруссию подразделение десантников, сообщает Министерство обороны

Уточняется, что военнослужащие примут участие в совместных учениях, а затем вернутся в пункт постоянной дислокации. Как напоминает агентство «Интерфакс», на этой неделе Россия направила два стратегических бомбардировщика, которые, по утверждению военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.