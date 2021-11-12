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14:09, 12 ноября 2021

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России вновь составил более сорока тысяч человек

фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По данным оперативного штаба, скончались 1 235 человек. Более пяти тысяч человек при этом заразились в Москве за минувшие сутки, скончались 96. В Санкт-Петербурге – около трех с половиной тысяч заболевших, умерло 75. Тем временем, в Интернете появилась база данных покупателей поддельных справок о вакцинации от коронавируса и отрицательных тестов. Сообщается, что туда попали сведения о полумиллионе жителей столичного региона. Для чего может понадобится такая база, расскажет Лев Гулько.

За покупку поддельного сертификата о вакцинации предусматривается наказание до года лишения свободы, напоминают юристы.


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