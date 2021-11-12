Украинские подразделения территориальной обороны проведут учения на границе с Белоруссией

Маневры объявлены в связи с возможным наплывом мигрантов, который наблюдается на белорусско-польской границе, пояснили в Киеве. Учения пройдут в течение ближайшего месяца, добавили в украинском МВД. Планируется усилить охрану границы с Белоруссией примерно на десяти участках, где ожидается наплыв людей. В пограничной службе страны сказали, что сейчас угрозы для Украины со стороны границы с Белоруссией нет.
2021-11-12T14:06:48+03:00
2021-11-12T14:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:06, 12 ноября 2021
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