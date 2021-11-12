Власти Польши сообщили о новой попытке прорыва границы мигрантами

В этом им, как утверждается, помогали белорусские силовики.

Военные пытались вытолкнуть с территории своей страны несколько десятков нелегальных мигрантов, прибывших к государственной границе ради переезда в Евросоюз, утверждают польские полицейские. По их словам, в основном среди этих нелегалов были женщины и дети. Они падали на ограждение из колючей проволоки. С другой стороны границы перейти рубеж помешали военные. Мигранты, которых рядом с Польшей становится все больше, уже неоднократно пытались и самостоятельно прорвать оцепление. Только накануне сообщалось о нападении более сотни агрессивно настроенных нелегалов. Они бросали в пограничников камни и ветки и попытались сломать забор. Желающие попасть на польскую сторону после этого никуда не ушли, оставшись в лагере. Там они и сейчас устанавливают палатки и разводят костры. Польские власти угрожают полностью закрыть границу с Белоруссией, запретив любые передвижения людей между странами. Торговля при этом тоже будет остановлена.

Крупнейшая турецкая авиакомпания накануне объявила о том, что больше не будет пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Власти Евросоюза подозревали перевозчика в содействии миграционному кризису. Об аналогичных мерах сообщили и в белорусской авиакомпании «Белавиа».