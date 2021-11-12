Прокуратура Москвы потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»

Соответствующий иск ведомство направило в Мосгорсуд. Накануне Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал»*. В качестве причины чиновники называют многократные нарушения закона об иностранных агентах. Обе организации были внесены в список иностранных агентов, который ведет Министерство юстиции, еще несколько лет назад. Председатель Совета правозащитного центра Олег Орлов сказал в эфире Эха, что претензии властей правозащитникам надуманы.

Глава международного «Мемориала*» Ян Рачинский обратил внимание, что в своих требованиях власти не выходят за рамки закона об иностранных агентах.

В Кремле заверили, что о ситуации вокруг «Мемориала»* и его структур будет доложено президенту. Об этом, отвечая на вопрос Эха, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Это не первая попытка властей закрыть историко-просветительское общество.

7 лет назад Министерство юстиции требовало от Верховного суда ликвидировать организацию. Основанием для иска стали претензии к уставу «Мемориала» и к некоторым другим документам. В частности, проверяющие подчеркивали, что свою деятельность историко-просветительское общество якобы не ведет, а в названии большинства его региональных филиалов нет формулировки «отделение общероссийской организации». Общественники посчитали претензии формальными и уже через пару месяцев внесли необходимые изменения в устав. Несмотря на то, что «Мемориал» устранил все нарушения, ставшие поводом для судебного разбирательства, Министерство юстиций иск отзывать не стало. В ведомстве подчеркивали, что цели ликвидировать организацию у них нет, но никто не должен отступать от закона. С просьбой прекратить давление на «Мемориал»* и отозвать иск выступала и уполномоченный по правам человека в России на тот момент Элла Памфилова. Через год Верховный суд оставил требования о закрытии «Мемориала» без удовлетворения.

Ранее в отношении правозащитного центра, и международного Мемориала, а также их руководителей было составлено несколько протоколов о нарушении закона об иностранных агентах. Суды назначили в общей сумме штрафы на несколько миллионов рублей. «Мемориал», которому в этом году исполнится тридцать три года, неудобен российским властям, считает журналист Максим Шевченко

Шевченко не сомневается, что репрессии в отношении организации является ответом на доклады правозащитников о ситуации с правами человека. Петиция с требованием отменить закон об иностранных агентах собрала в Интернете уже более двухсот тысяч подписей.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.