Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил 129 миллионов рублей в качестве компенсации по гражданскому иску Министерства культуры фигурантам дела «Седьмой студии», сообщает агентство «Интерфакс». В Мещанский суд, где проходил судебный процесс, подтвердили эту информацию. Ранее Серебренников говорил, что у него нет таких денег. По информации источников, режиссеру помогли собрать деньги. Среди тех, кто помог, были и известные бизнесмены. Их имена не называются.
2021-11-12T13:39:18+03:00
2021-11-12T14:34:18+03:00
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13:39, 12 ноября 2021
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