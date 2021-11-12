Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил 129 миллионов рублей в качестве компенсации по гражданскому иску Министерства культуры фигурантам дела «Седьмой студии», сообщает агентство «Интерфакс». В Мещанский суд, где проходил судебный процесс, подтвердили эту информацию. Ранее Серебренников говорил, что у него нет таких денег. По информации источников, режиссеру помогли собрать деньги. Среди тех, кто помог, были и известные бизнесмены. Их имена не называются.