Чувашия станет первым регионом РФ, где специальные цифровые коды начнут выдавать гражданам с высоким титром антител

Чувашия станет первым регионом России, где специальные цифровые коды начнут выдавать гражданам с высоким титром антител к коронавирусу. Глава республики Олег Николаев поручил в течение недели запустить соответствующую региональную систему. Действовать этот цифровой пропуск будет только на территории Чувашии. На федеральных Госуслугах он отображаться не будет.
2021-11-12T13:38:21+03:00
2021-11-12T14:35:10+03:00
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13:38, 12 ноября 2021
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