Чувашия станет первым регионом РФ, где специальные цифровые коды начнут выдавать гражданам с высоким титром антител

Чувашия станет первым регионом России, где специальные цифровые коды начнут выдавать гражданам с высоким титром антител к коронавирусу. Глава республики Олег Николаев поручил в течение недели запустить соответствующую региональную систему. Действовать этот цифровой пропуск будет только на территории Чувашии. На федеральных Госуслугах он отображаться не будет.