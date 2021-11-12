В России второй день подряд выявлено более сорока тысяч новых случаев коронавируса

Скончались 1 235 человек, сообщает оперативный штаб. Отмечается, что рекордное количество заболевших – в Крыму, Ростовской и Саратовской областях.
2021-11-12T13:36:49+03:00
2021-11-12T14:35:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934810-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3563640.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…