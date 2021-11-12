На теневых форумах появилась база данных граждан, которые могли купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса

На теневых форумах и в Telegram-каналах появилась база данных граждан, которые, как утверждается, купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса. По данным газеты «Коммерсантъ», на теневых форумах и в Telegram-каналах появилась база данных граждан, которые, как утверждается, купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Один из продавцов рассказал, что база тысячи строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Газета отмечает, что в базах пока содержится информация только на жителей Московского региона.