На теневых форумах появилась база данных граждан, которые могли купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса

На теневых форумах и в Telegram-каналах появилась база данных граждан, которые, как утверждается, купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса. По данным газеты «Коммерсантъ», на теневых форумах и в Telegram-каналах появилась база данных граждан, которые, как утверждается, купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Один из продавцов рассказал, что база тысячи строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Газета отмечает, что в базах пока содержится информация только на жителей Московского региона.
2021-11-12T13:36:08+03:00
2021-11-12T14:36:11+03:00
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13:36, 12 ноября 2021
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