Кремль заявляет о том, что Россия выполнит свои обязательства по обеспечению газом европейских потребителей

Таким образом, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении транзита газа в Европу. Песков подчеркнул, что эти высказывания не согласованы с Кремлем, поскольку Белоруссия – суверенное государство. Между тем, сегодня утром почти наполовину сократился объем газа, который перекачивается через газопровод Ямал-Европа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора. Комментариев «Газпрома» по этому поводу пока нет.
2021-11-12T13:31:05+03:00
2021-11-12T13:31:05+03:00
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13:31, 12 ноября 2021
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