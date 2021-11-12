Кремль заявляет о том, что Россия выполнит свои обязательства по обеспечению газом европейских потребителей

Таким образом, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении транзита газа в Европу. Песков подчеркнул, что эти высказывания не согласованы с Кремлем, поскольку Белоруссия – суверенное государство. Между тем, сегодня утром почти наполовину сократился объем газа, который перекачивается через газопровод Ямал-Европа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора. Комментариев «Газпрома» по этому поводу пока нет.