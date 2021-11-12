Путину доложат про ситуацию с иском о ликвидации «Мемориала» – Песков

Президенту России Владимиру Путину доложат про ситуацию с иском Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала»*. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю, что является основанием для требования закрытия организации, поэтому не могу это никак прокомментировать. Я не думаю, что [и сам факт требования прокуратуры] дошел до президента. Но, безусловно, поскольку это достаточно резонансная тема, то, конечно же, она попадет во все дайджесты и доклады», — сказал Д.Песков.

Ранее Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала»* в Верховный суд. В «Мемориале»* сообщили, что поводом стали систематические нарушения закона об иноагентах (немаркировка материалов организации).

В пятницу утром член правления международного правозащитного общества «Мемориал»* Олег Орлов сообщил «Эху Москвы», что прокуратура также обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*.

*— российские власти считают иностранным агентом