Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление с угрозами перекрыть газопровод «Ямал – Европа» – Песков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление с угрозами перекрыть газопровод «Ямал – Европа». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти заявления никак не согласованы. Да, это наш союзник, но это суверенное государство. Это заявление президента Белоруссии», — сказал он.

При этом Д.Песков напомнил о заявлении президента России Владимира Путина про то, что «Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам». «И Россия, как бы кому это не нравилось, но она всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС. Кроме остановки газопровода, президент Белоруссии допустил полную остановку транспортного транзита из Польши и Германии в Россию. Он призвал правительство республики не останавливаться «ни перед чем», а также порекомендовал руководству Польши и Литвы «думать прежде, чем говорить».