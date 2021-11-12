Наталья Поклонская приватизировала служебную квартиру в Москве стоимостью более 50 миллионов рублей

Об этом сообщает интернет-издание «Важные истории».

Бывший депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде в октябре текущего года получила в собственность квартиру площадью почти 120 квадратных метров в жилищном комплексе, в котором находятся служебные квартиры Управления делами администрации президента. Дом находится недалеко от Воробьевых гор. Как подчеркивает интернет-издание «Важные истории», Наталья Поклонская вряд ли смогла бы купить такую квартиру сама, так как за последние шесть лет, согласно официальным декларациям, заработала около 25 миллионов рублей. Отмечается, что для получения квартиры специальная комиссия должна признать чиновника нуждающимся и поставить его в очередь на улучшение жилищных условий. Однако у Поклонской уже есть дом в Крыму площадью около 300 квадратных метров, и к моменту получения столичной квартиры она уже готовилась к назначению послом в Кабо-Верде.

Сама Поклонская пока никак не прокомментировала расследование «Важных историй»*. Интернет-издания российские власти считают иностранным агентом.