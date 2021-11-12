Поставки российского газа через Польшу снизились почти наполовину к объемам предыдущего дня

Это передает агентство РИА Новости. Это произошло после того, как белорусский руководитель Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа, который идет через территорию республики и соседней Польши в Германию. Минск угрожает перекрыть эту артерию, если Евросоюз введет новые санкции из-за ситуации с мигрантами. О причинах снижения объемов прокачки газ пока не сообщается.