Белорусские автодилеры отказываются продавать россиянам новые машины

Они ссылаются на то, что действует соответствующий запрет, пишет интернет-издание AutoNews. При этом в стране есть достаточное количество востребованных моделей. Белорусский авторынок, как добавляет издание, привлекает российских покупателей, которые надеются сэкономить на покупке новых машин и не доплачивать за дорогостоящие и навязанные опции.
2021-11-12T13:07:00+03:00
2021-11-12T13:07:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 12 ноября 2021
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