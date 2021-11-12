Белорусские автодилеры отказываются продавать россиянам новые машины

Они ссылаются на то, что действует соответствующий запрет, пишет интернет-издание AutoNews. При этом в стране есть достаточное количество востребованных моделей. Белорусский авторынок, как добавляет издание, привлекает российских покупателей, которые надеются сэкономить на покупке новых машин и не доплачивать за дорогостоящие и навязанные опции.