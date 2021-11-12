Петербургский Роспотребнадзор поручил чиновникам Смольного обеспечить пожилых горожан прививками от коронавируса

Петербургский Роспотребнадзор поручил чиновникам Смольного принять меры, чтобы обеспечить пожилых горожан прививками от коронавируса. Ранее петербуржцев старше 60 лет включили в список для обязательной вакцинации.

Петербургские медики должны будут рассчитать потребность в дополнительных бригадах специалистов и дозах вакцины, обеспечить условия для её хранения, ввод данных о привитых в реестр, а также каждый вторник отчитываться перед Роспотребнадзором о ходе кампании. Это следует из постановления, которое накануне подписала главный санитарный врач Петербурга. В комитете по здравоохранению, чиновникам которого предстоит выполнять эти требования, пока не смогли ответить на вопросы о том, как именно будут это делать. Напомню, на этой неделе пожилых петербуржцев, а также горожан с хроническими болезнями, включили в список для обязательной вакцинации. При этом если работающих пенсионеров в случае отказа от прививки можно отстранять без сохранения зарплаты, то для тех, кто не работает, не предусмотрели никаких мер. Лишь в Роспотребнадзоре пообещали, что непривитым пенсионерам ограничат доступ к некоторым бытовым услугам.

Накануне обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет вслед за Петербургом ввели в Краснодарском крае.