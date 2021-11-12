Соратнице политика Навального Любови Соболь могут заменить условное наказание на реальное

Соратнице политика Алексея Навального Любови Соболь могут заменить условное наказание на реальное по так называемому квартирному делу.

Тюремное ведомство хочет, чтобы Любовь Соболь обязали выполнять исправительные работы на самом деле. Полгода назад мировой судья приговорил ее к этому, но условно. Активистку признали виновной по делу о проникновении в жилище. Следствие считает, что она оттолкнула тещу сотрудника ФСБ, когда та выходила из своей московской квартиры, и вошла в дом без разрешения. Туда Соболь приехала после того, как команда Алексея Навального вычислила место жительства силовика, которого называют одним из отравителей политика. Сама активистка покинула Россию. В связи с этим ФСИН считает, что она не выполнила требования суда, не возместила вред или совершила новое преступление. Подробности своих претензий в ведомстве не сообщили. Сейчас Любовь Соболь находится в розыске.

Против соратницы Навального расследуется еще 3 уголовных дела. По одному из них она уже приговорена к полутора годам ограничения свободы.