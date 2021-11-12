Артисты, поддержавшие протестные акции в России или участвовали в них, столкнулись с фактическим запретом на профессию

Российские артисты, которые поддержали протестные акции или участвовали в них, как пишет русская служба ВВС, столкнулись с фактическим запретом на профессию. Их отказываются снимать в проектах для телеканалов, которые связаны с государством. С некоторыми прекращают работу театральные учреждения. В стоп-листах, как отмечает ВВС, также оказался и ряд тем, которые в первую очередь касаются политики. Многие сценарии фильмов не только для федеральных каналов, но и интернет-платформ, носят на согласование в администрацию президента, а если кино о силовиках – то в ФСБ.
2021-11-12T12:43:16+03:00
2021-11-12T12:43:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:43, 12 ноября 2021
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