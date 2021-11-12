В Удмуртии возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников

Учебное заведение в одном из сел, где произошло ЧП, перевели на дистанционное обучение. Сами дети стали жаловаться на самочувствия накануне вечером. В итоге за медицинской помощью обратились восемь человек. На место происшествия уже выехали следователи и эксперты.