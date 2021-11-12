В Удмуртии возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников

Учебное заведение в одном из сел, где произошло ЧП, перевели на дистанционное обучение. Сами дети стали жаловаться на самочувствия накануне вечером. В итоге за медицинской помощью обратились восемь человек. На место происшествия уже выехали следователи и эксперты.
2021-11-12T12:33:35+03:00
2021-11-12T12:55:09+03:00
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12:33, 12 ноября 2021
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