Китайский руководитель Си Цзиньпин получил от компартии страны титул «кормчего китайского Возрождения»

Об этом говорится в резолюции, которую приняли участники пленума Центрального комитета КПК. До Си Цзиньпина титул «кормчего» получил лишь создатель нынешнего китайского государства Мао Цзэдун. Как добавляет агентство Reuters, китайский руководитель имеет все шансы переизбраться в следующем году на третий срок.
2021-11-12T12:33:00+03:00
2021-11-12T12:56:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934774-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3563570.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…