Китайский руководитель Си Цзиньпин получил от компартии страны титул «кормчего китайского Возрождения»

Об этом говорится в резолюции, которую приняли участники пленума Центрального комитета КПК. До Си Цзиньпина титул «кормчего» получил лишь создатель нынешнего китайского государства Мао Цзэдун. Как добавляет агентство Reuters, китайский руководитель имеет все шансы переизбраться в следующем году на третий срок.