Столичный бизнес потерял, по оценке экспертов, несколько миллиардов рублей из-за объявленных нерабочих дней

Больше всего убытки понесли арендаторы магазинов в торговых центрах, рассказали специалисты агентству ТАСС. Период нерабочих дней в столице действовал почти полторы недели с конца октября до 7-го ноября. Такие ограничения вводили для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом.