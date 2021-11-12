Столичный бизнес потерял, по оценке экспертов, несколько миллиардов рублей из-за объявленных нерабочих дней

Больше всего убытки понесли арендаторы магазинов в торговых центрах, рассказали специалисты агентству ТАСС. Период нерабочих дней в столице действовал почти полторы недели с конца октября до 7-го ноября. Такие ограничения вводили для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом.
2021-11-12T12:32:30+03:00
2021-11-12T12:57:22+03:00
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12:32, 12 ноября 2021
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