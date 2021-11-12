Тюремное ведомство России просит заменить соратнице Алексея Навального Любови Соболь условное наказание на реальное

Соответствующий иск поступил в Симоновский суд Москвы, передает агентство РИА Новости. Ранее Перовский суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в жилище. По версии следствия Соболь пыталась попасть в квартиру сотрудника ФСБ, который фигурирует в журналистском расследовании как один из причастных к покушению на Навального. Соболь обвинения отвергала. Ранее стало известно, что она покинула Россию.