Осуждены топ-менеджеры, допустившие растрату при строительстве космодрома «Восточный»

Суд приговорил к тюремному сроку четверых бывших топ-менеджеров предприятий, растративших более 400 млн

рублей при строительстве космодрома «Восточный», сообщает в пятницу сайт Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, суд признал виновными бывшего руководителя «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФАУ «ФЦЦС») Евгения Ермолаева, исполнявшего обязанности начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова*, а также

гендиректоров ООО «ЦНИИМЦЕН» и ООО «Госнорматив» Ольгу Зугаеву и Сергея Поливанова.

* Андрей Захаров - СМИ, признанное иностранным агентом.