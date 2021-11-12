РИА: Группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу и движется вдоль заграждения на территорию Польши

Группа мигрантов, как сообщает агентство РИА Новости, пересекла белорусско-польскую границу и движется вдоль заграждения на территорию Польши. По предварительным данным, в этой группе насчитывается несколько десятков человек. Миграционный кризис обострился здесь с начала недели. На белорусской стороне у границы находится несколько тысяч выходцев из Азии и Африки. Как рассказала Эху побывавшая в том районе журналист «Коммерсанта» Марианна Беленькая, многие из обитателей этого стихийного лагеря растеряны.

Беленькая добавила, что большинство мигрантов не винят в случившемся белорусские власти. Они недовольны тем, что Польша не пускает их на свою территорию.

