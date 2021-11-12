Минобороны разработало пищевую добавку, которая, как утверждается, снижает вероятность осложнений от COVID-19

Ученые из военного ведомства пояснили, что добавка к пище, получившая название «КовБАД», через сутки после приема снижает концентрацию коронавируса в носоглотке заразившегося, сообщает газета «Красная звезда». Через неделю результат приумножается в 16 раз. Как добавили разработчики, такой эффект снижает вероятность осложнений при заболевании. В составе биологически активной добавки, по словам ученых, природные компоненты, в числе которых расщепленный тихоокеанский кальмар. Как именно работает препарат, имеются ли у него противопоказания, проводились ли серьезные научные исследования и испытания на людях, не уточняется. Сообщается, что власти одобрили его уже в ноябре.

В министерстве обороны готовят к государственной регистрации и другие препараты для зараженных коронавирусом. Но подробности военные не разглашают.