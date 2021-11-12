Свыше сорока тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в России за минувшие сутки

Скончались 1 235 человек, рассказали в оперативном штабе. Суточный прирост второй день подряд превышает отметку в сорок тысяч. В Москве за минувшие сутки заболели чуть более пяти тысяч человек, в Санкт-Петербурге – около трех с половиной тысяч.
2021-11-12T12:03:51+03:00
2021-11-12T12:27:35+03:00
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12:03, 12 ноября 2021
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