Журналист Иван Сафронов получил сразу два выговора в СИЗО Лефортово, говорят правозащитники

Один из них – после того, как в камере Сафронова обнаружили бритвенное лезвие, второй – за попытку приклеить к стене телевизионную антенну, рассказали агентству ТАСС в общественно-наблюдательной комиссии Москвы. Оба выговора, добавили там, Сафронов получил еще до того, как его отправили в карцер на трое суток на прошлой неделе. В комиссии также рассказали, что журналист до сих пор не получает письма, а из СИЗО не отправляют его корреспонденцию. Сафронов находится под стражей почти полтора года. Он отвергает обвинения в госизмене.
2021-11-12T12:03:11+03:00
2021-11-12T12:27:54+03:00
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12:03, 12 ноября 2021
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