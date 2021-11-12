Журналист Иван Сафронов получил сразу два выговора в СИЗО Лефортово, говорят правозащитники

Один из них – после того, как в камере Сафронова обнаружили бритвенное лезвие, второй – за попытку приклеить к стене телевизионную антенну, рассказали агентству ТАСС в общественно-наблюдательной комиссии Москвы. Оба выговора, добавили там, Сафронов получил еще до того, как его отправили в карцер на трое суток на прошлой неделе. В комиссии также рассказали, что журналист до сих пор не получает письма, а из СИЗО не отправляют его корреспонденцию. Сафронов находится под стражей почти полтора года. Он отвергает обвинения в госизмене.