Прокуратура Москвы потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»

О соответствующем требовании ведомства рассказал член правления «Мемориала» Олег Орлов.

Орлов добавил, что сам закон об иностранных агентах сформулирован таким образом, что допускается его бесконечное расширительное толкование. Накануне Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд требование о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»*. Оно, как и правозащитный центр, было признано российскими властями иностранным агентом. Уже известно, что иск Генпрокуратуры рассмотрят в конце месяца.