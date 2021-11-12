Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» — Орлов

«У меня для вас новость: в Мосгорсуд поступило заявление прокуратуры о ликвидации межрегиональной организации правозащитный центр «Мемориал»*, — рассказал он.

Как напомнил О.Орлов, ранее Генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать организацию «Мемориал»*. «Оба иска – это абсолютно тупое действие. Все нарушения, о которых говорит и та, и другая прокуратура, связаны с отсутствием маркировки «иностранный агент». Вот они набрали ряд случаев, когда нас штрафовали за отсутствие такой маркировки. Такой набор дурацких претензий. Все, больше ничего нету», — отметил он.

О.Орлов подчеркнул, что «Мемориал»* будет отстаивать право на существование. «Мы будем бороться. Это раз. И используем все возможности юридической защиты. Хотя мы понимаем, что это вопрос не юридический, а политический в отношении нас. Мы понимаем, что решение принято на уровне как минимум администрации президента. Тем не менее, юридически будем полностью защищаться, используя и национальные, и международные механизмы защиты. Ну а если нас закроют, мы в любом случае продолжим свою работу», — заключил он.