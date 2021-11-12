Основатель Gulagu.net Осечкин не опасается последствий объявления в розыск

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин не опасается последствий того, что МВД России повторно объявило его в розыск. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Думаю, что они попытаются направить какие-то материалы во Францию, в Интерпол. Но мне опасаться нечего. Я и мои коллеги живем честно, открыто и смело. Мы здесь во Франции платим налоги, и все наши действия абсолютно прозрачны. Кроме того, понятно, что я уехал сюда из России в 2015 году как раз из-за угроз фальшивых уголовных преследований. Никаких оснований для международного розыска нет, я не скрываюсь и в любой момент могу приехать по первому звонку в полицию Франции, чтобы дать соответствующие пояснения. Поэтому не думаю, что вообще какие-то перспективы есть, связанные с репрессиями в отношении меня, именно в Европе», — пояснил В.Осечкин.

Он добавил, что сотрудники Gulagu.net не боятся российских силовиков и продолжат свою работу. «Видимо, генералы ФСБ и ФСИН решили позориться до конца, и в очередной раз хотят показать всему миру, как они злоупотребляют властью и фальсифицируют очевидно заказные политические дела для преследования правозащитников. В данном случае вряд ли мы ожидали чего-то другого. Мы прекрасно понимаем, что разоблачаем их секретные методы работы; мы показали всему миру страшные преступления, которые они совершают в застенках в отношении людей, находящихся в заведомо беспомощном положении; показываем системный характер их агентурной, негласной работы, связанной с пытками. Понятно, что нам хотят закрыть рот, хотят отомстить, и на нашем примере хотят запугать правозащитников», — заключил В.Осечкин.