Суд США приостановил передачу документов экс-президента Трампа комитету по расследованию штурма здания Конгресса США

Американский суд приостановил передачу документов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа комитету по расследованию штурма здания Конгресса США. Материалы должны были направить сегодня. Суд назначил на 30-е ноября заседание, где планирует заслушать аргументы всех сторон по этому делу. Сам Дональд Трамп требует, чтобы суд запретил передавать документы конгрессменам. Ранее инстанция дважды отклоняла просьбу бывшего президента. Среди уже предоставленных комитету материалов оказались в том числе журналы звонков в Белый дом и журналы посетителей. 6-го января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Жертвами беспорядков стали пять человек.