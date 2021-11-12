В четырех таиландских тюрьмах заключенным разрешат заводить собак

Эксперимент призван снизить чувство тревоги, депрессию и другое антисоциальное поведение среди заключенных ,пишет местная газета Bangkok Post. Кроме того, как ожидается, собаки помогут людям психологически приготовиться к возвращению в общество по окончании тюремного срока. Пока не уточняется, сколько времени заключенные будут проводить с животными. Министерство юстиции работает в рамках этого проекта с ассоциациями зоозащитников и приютами.
2021-11-12T11:37:06+03:00
2021-11-12T11:44:38+03:00
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11:37, 12 ноября 2021
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