В четырех таиландских тюрьмах заключенным разрешат заводить собак

Эксперимент призван снизить чувство тревоги, депрессию и другое антисоциальное поведение среди заключенных ,пишет местная газета Bangkok Post. Кроме того, как ожидается, собаки помогут людям психологически приготовиться к возвращению в общество по окончании тюремного срока. Пока не уточняется, сколько времени заключенные будут проводить с животными. Министерство юстиции работает в рамках этого проекта с ассоциациями зоозащитников и приютами.