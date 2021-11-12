Власти Нидерландов ужесточают ограничения в эти выходные

С субботы, как передает агентство Reuters, на три недели закроют бары, рестораны и магазины, где не продаются товары первой необходимости. Это сделано в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Школы, театры и кино останутся открытыми. С конца сентября в Королевстве растут темпы заражения коронавирусом.
2021-11-12T11:36:39+03:00
2021-11-12T11:46:10+03:00
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11:36, 12 ноября 2021
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