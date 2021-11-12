Власти Нидерландов ужесточают ограничения в эти выходные

С субботы, как передает агентство Reuters, на три недели закроют бары, рестораны и магазины, где не продаются товары первой необходимости. Это сделано в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Школы, театры и кино останутся открытыми. С конца сентября в Королевстве растут темпы заражения коронавирусом.