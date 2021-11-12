Белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Это сделано по требованию Анкары, пояснили в компании. Ранее турецкий перевозчик Turkish Airlines объявил, что не будет гражданам всех трех стран билеты в Белоруссию. Это происходит на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. Евросоюз обвиняет Минск в намеренной эскалации и требует ввести новые санкции в отношении новой стороны.
2021-11-12T11:35:28+03:00
2021-11-12T11:46:34+03:00
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11:35, 12 ноября 2021
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