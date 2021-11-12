В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки — оперштаб

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 235 против 1 237 днем ранее, до 252 926. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 183 против 6 240 днем ранее, до 1 887 243. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 32 495 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.