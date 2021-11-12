Генсек Совета Европы призвала российские власти пересмотреть планы о ликвидации международного «Мемориала»

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала российские власти пересмотреть планы о ликвидации международного «Мемориала»*

Решение генпрокуратуры вызывает глубокое сожаление, отметила глава Совета Европы. Ликвидация «Мемориала» нанесет еще один удар по гражданскому обществу в России ,уверена Пейчинович-Бурич. Накануне генеральная прокуратура России направила иск в Верховный суд с требованием о ликвидации международного «Мемориала» из-за неоднократного нарушения закона об иностранных агентах. Сегодня стало известно, что такое же требование только в отношении правозащитного центра «Мемориал» поступило в Мосгорсуд. Обе эти организации были признаны иностранными агентами восемь лет назад.