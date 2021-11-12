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11:05, 12 ноября 2021

Доля россиян, которые поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса, выросла вдвое за полгода

Доля россиян, которые поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса, как показывают результаты нового опроса, за последние 6 месяцев выросла вдвое.

Почти 40% опрошенных считают, что в России нужно сделать прививку от коронавируса обязательной для всех, следует из результатов исследования сервиса SuperJob. Исключение — люди с подтвержденными противопоказаниями. Как отмечается, количество поддерживающих принудительную вакцинацию сегодня выше, чем когда-либо ранее. В мае таких было только 19%. Но уже в последующие месяцы доля непрерывно росла. В свою очередь, по-прежнему против этого выступает почти половина опрошенных. Из них подавляющее большинство до сих пор не привилось. По результатам опроса, россияне очень неохотно соглашаются с идеей принудительной вакцинации пожилых: за это выступает лишь около четверти. Тем временем власти почти всех регионов страны уже заставляют прививаться людей отдельных профессий и возрастов. Из-за ухудшающейся ситуации меры постепенно ужесточаются.

Российские власти продолжают настаивать на том, что обязательная вакцинация в регионах не является прямым принуждением.


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