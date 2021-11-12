Российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ на одном из заводов полностью остановила производство

На заводе в Тольятти отсутствуют необходимые электронные компоненты – об этом рассказали в концерне. Все три линии сборки машин остановлены. При этом производство «LADA Ижевск» продолжает работать в нормальном режиме. О том, что завод в Тольятти сегодня встанет, еще накануне предупредил глава местного профсоюза Сергей Зайцев. Он уверяет, что конвейер запустят уже в субботу. На заводе преимущественно производят автомобили Lada: модели Largus, X-ray, Granta, а также Niva. Помимо этого, концерн собирает марку Renault. За прошедший год конвейеры останавливали также немецкий концерн Volkswagen и американский Ford. Автомобильные гиганты ссылаются на нехватку электронных чипов. Микросхемы, по словам представителей компаний, скупают производители различной техники, чтобы удовлетворить возросший во время пандемии коронавируса спрос на смартфоны, планшеты и другие гаджеты, которые часто используются для удаленной работы.

Компании АвтоВАЗ приходится замораживать производство не первый раз за год. В начале лета конвейер приостановили также из-за дефицита электроники.