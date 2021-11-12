Российское МВД объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

Его карточка появилась в базе данных ведомства, обращает внимание агентство «Интерфакс». Между тем, суд уже больше года назад принял решение о заочном аресте Осечкина по делу о мошенничестве. Сам основатель Gulagu.net покинул Россию шесть лет назад после того, как у него прошли обыски. Как сказал Эху Осечкин, нынешнее решение МВД было для него ожидаемым.

Владимир Осечкин ожидает, что мировое сообщество отреагирует на действия силовиков и, в частности, может запретить России участвовать в международных организациях. Проект Gulagu.net ранее начал публиковать видео и документы о пытках в российскойх тюремной системе.