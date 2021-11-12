Прокуратура потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»

Как рассказали в самой организации, соответствующий иск уже зарегистрирован в Мосгорсуде, но дата его рассмотрения пока неизвестная, как и содержимое документа. Накануне генеральная прокуратура потребовала от Верховного суда ликвидировать международное общество «Мемориал»*. Ведомство обвинило его в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах. Обе организации внесли в перечень иностранных агентов восемь лет назад.