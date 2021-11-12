Прокуратура потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»

Как рассказали в самой организации, соответствующий иск уже зарегистрирован в Мосгорсуде, но дата его рассмотрения пока неизвестная, как и содержимое документа. Накануне генеральная прокуратура потребовала от Верховного суда ликвидировать международное общество «Мемориал»*. Ведомство обвинило его в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах. Обе организации внесли в перечень иностранных агентов восемь лет назад.
2021-11-12T11:02:35+03:00
2021-11-12T11:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 12 ноября 2021
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