Польская полиция: белорусские военные пытались вытолкнуть на территорию Польши несколько десятков мигрантов

В основном речь шла о женщинах и детях. В группе было не менее тридцати пяти человек, рассказали в МВД Польши. Попытку пересечь границу остановили полицейские и польские военные. Сам инцидент произошел еще накануне вечером. Миграционный кризис обострился на польско-белорусской границе в начале этой недели. По некоторым данным, в приграничной полосе собрались несколько тысяч выходцев из стран Азии и Африки.