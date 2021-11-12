Польская полиция: белорусские военные пытались вытолкнуть на территорию Польши несколько десятков мигрантов

В основном речь шла о женщинах и детях. В группе было не менее тридцати пяти человек, рассказали в МВД Польши. Попытку пересечь границу остановили полицейские и польские военные. Сам инцидент произошел еще накануне вечером. Миграционный кризис обострился на польско-белорусской границе в начале этой недели. По некоторым данным, в приграничной полосе собрались несколько тысяч выходцев из стран Азии и Африки.
2021-11-12T10:37:05+03:00
2021-11-12T10:37:05+03:00
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10:37, 12 ноября 2021
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