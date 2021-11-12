«Важные истории»: Наталья Поклонская приватизировала государственное жилье стоимостью более 50 миллион рублей

Наталья Поклонская, как пишет интернет-издание «Важные истории*», приватизировала государственное жилье стоимостью более пятидесяти миллионов рублей. Как говорится в расследовании издания экс-депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде, получила жилплощадь в Москве и построила дом в Крыму. Семь лет назад, когда полуостров вошел в состав России, у нового руководителя прокуратуры Крыма не было никакой собственности.

После избрания в Госдуму Поклонской предоставили служебную квартиру в Москве. Новое жилье площадью почти в сто двадцать квадратных метров Поклонская получила и приватизировала в жилом доме, где находятся служебные квартиры Управления делами президента, отмечают «Важные истории». Российские власти считают это интернет-издание иностранным агентом.

Сама Поклонская эту публикацию пока не комментировала.

* Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом.