Генпрокурор России Игорь Краснов на следующей неделе по меньшей мере дважды посетит Государственную думу

Помимо выступления перед депутатами, он также попросит парламентариев снять иммунитет с члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пишет газета «Коммерсантъ». Дата слушаний по делу Рашкина пока не назначена. В то же время, как отмечает издание, нет сомнений, что депутаты поддержат просьбу о лишении парламентария иммунитета. В этом случае Рашкину грозит уголовное дело по статье о незаконной охоте. Ранее сам он обвинения отвергал. Скандал вокруг одного из высокопоставленных представителей компартии разгорелся в конце октября, когда полицейские задержали машину с депутатов, в которой обнаружили тушу лося, а в лесу – карабин и охотничий билет на имя Рашкина.
2021-11-12T10:31:55+03:00
2021-11-12T10:40:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934686-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3563446.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…