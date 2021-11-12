Генпрокурор России Игорь Краснов на следующей неделе по меньшей мере дважды посетит Государственную думу

Помимо выступления перед депутатами, он также попросит парламентариев снять иммунитет с члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пишет газета «Коммерсантъ». Дата слушаний по делу Рашкина пока не назначена. В то же время, как отмечает издание, нет сомнений, что депутаты поддержат просьбу о лишении парламентария иммунитета. В этом случае Рашкину грозит уголовное дело по статье о незаконной охоте. Ранее сам он обвинения отвергал. Скандал вокруг одного из высокопоставленных представителей компартии разгорелся в конце октября, когда полицейские задержали машину с депутатов, в которой обнаружили тушу лося, а в лесу – карабин и охотничий билет на имя Рашкина.