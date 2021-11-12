Тольяттинский автозавод полностью приостановил производство машин

Это вынужденная мера и связана с отсутствием электронных компонентов, пояснили представители АвтоВАЗа. Информацию, что остановлены все три сборочные линии в Тольятти, уже подтверждают и в профсоюзе завода. Ранее международные автопроизводители жаловались на дефицит электронных чипов. Он связан с пандемией коронавируса, которая, в свою очередь, привела к задержке поставок электронных компонентов, а также проблемам с транспортировкой запчастей.
2021-11-12T10:31:13+03:00
2021-11-12T10:42:19+03:00
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10:31, 12 ноября 2021
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