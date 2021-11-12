Британская прокуратура разрешила основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу вступить в брак со своей невестой

Церемония пройдет на территории лондонской тюрьмы, где сейчас находится Ассанж. Как пишет газета Sun, новобрачные сами оплатят все необходимые расходы. В минувшие выходные британская пресса писала, что Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции из-за того, что паре не дают пожениться.
2021-11-12T10:09:14+03:00
2021-11-12T10:09:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:09, 12 ноября 2021
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