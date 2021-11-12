Международное общество «Мемориал» готово отстаивать свою позицию в суде по иску генпрокуратуры

Представители международного историко-просветительского общества «Мемориал» готовы отстаивать свою позицию в суде по иску генпрокуратуры. Надзорное ведомство требует ликвидировать одну из старейших и самых известных российских правозащитных организаций. Свою позицию прокуратура объясняет тем, что «Мемориал» неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Представители организации считают требование о ликвидации незаконным и несоразмерным. Правозащитник и независимый журналист Зоя Светова сравнила происходящее вокруг «Мемориала» с государственным переворотом.

Российские власти внесли международный «Мемориал»* и его структуры в список иностранных агентов восемь лет назад.