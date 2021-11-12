Суд в Мьянме приговорил к одиннадцати годам тюремного заключения американского журналиста Дэнни Фенстера

Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и террористической деятельности. Передает агентство Associated Press. Власти США неоднократно требовали освободить своего гражданина, а также других политических заключенных в Мьянме. Фенстер возглавлял в этой стране независимое СМИ. С начала года в Мьянме действует чрезвычайное положение, которое ввело военное командование после переворота. При этом здесь не стихают протесты в поддержку смещенного гражданского правительства.