Суд в Мьянме приговорил к одиннадцати годам тюремного заключения американского журналиста Дэнни Фенстера

Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и террористической деятельности. Передает агентство Associated Press. Власти США неоднократно требовали освободить своего гражданина, а также других политических заключенных в Мьянме. Фенстер возглавлял в этой стране независимое СМИ. С начала года в Мьянме действует чрезвычайное положение, которое ввело военное командование после переворота. При этом здесь не стихают протесты в поддержку смещенного гражданского правительства.
2021-11-12T10:06:38+03:00
2021-11-12T10:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 12 ноября 2021
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