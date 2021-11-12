Участники Совбез ООН призвали ввести новые санкции в отношении Белоруссии

Участники Совета Безопасности ООН призвали ввести новые санкции в отношении Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе с Европой.

Режим правителя Белоруссии Александра Лукашенко стал угрозой региональной стабильности – настаивают некоторые участники заседания Совета безопасности ООН. Великобритания, Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза возложили ответственность за ситуацию с нелегалами на польской границе на Минск. Страны призывают ввести новые санкции против властей Белоруссии. Члены Совбеза также требуют от Лукашенко обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. В организации обвинили Минск в дестабилизации ситуации и попытках отвлечь внимание от нарушения прав человека внутри собственной страны. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, в свою очередь, назвал ситуацию в приграничной зоне «накаленной». Минск, по его словам, расценивает заявление Совбеза прямой угрозой безопасности. Рыбаков обвиняет Европу в стягивании сил в приграничную зону, а Польшу и Литву в выкачивании денег из Евросоюза. Накануне страны Прибалтики предупредили о риске военного конфликта на польско-белорусской границе.

Сообщалось, что в Европе также обсуждают санкции и против российской компании «Аэрофлот».