США поделились со своими европейскими коллегами опасениями насчет возможного вторжения РФ на территорию Украины

Американские чиновники поделились со своими европейскими коллегами опасениями насчет возможного вторжения России на территорию Украины. Вашингтон, как утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, подкрепил свою оценку некими общедоступными доказательствами, однако пока он не предоставил Брюсселю эти сведения. В свою очередь, источник агентства в Кремле сказал, что Москва не намерена начинать войну с Киевом, но у нее есть некий план реагирования на провокации со стороны Украины. Ранее газета Washington Post написала о том, что Россия вновь наращивает войска на границе с Украиной. В Киеве говорили, что не видят активности российской армии у своих рубежей. В Кремле, между тем, эту публикацию назвали «некачественным вбросом»,