Белоруссия считает прямой угрозой предложение ввести новые санкции в отношении Минска из-за миграционного кризиса

В представительстве республики при ООН предупредили, что белорусская сторона отреагирует на подобный шаг, передает агентство РИА Новости. С предложением обсудить новые меры в отношении белорусского руководства выступили ряд стран Евросоюза, а также Великобритания и США. Миграционный кризис обострился на белорусско-польской границе в начале этой недели ,когда там собрались несколько тысяч выходцев из стран Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на польскую территорию.
2021-11-12T09:31:30+03:00
2021-11-12T09:47:05+03:00
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09:31, 12 ноября 2021
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