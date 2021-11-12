Белоруссия считает прямой угрозой предложение ввести новые санкции в отношении Минска из-за миграционного кризиса

В представительстве республики при ООН предупредили, что белорусская сторона отреагирует на подобный шаг, передает агентство РИА Новости. С предложением обсудить новые меры в отношении белорусского руководства выступили ряд стран Евросоюза, а также Великобритания и США. Миграционный кризис обострился на белорусско-польской границе в начале этой недели ,когда там собрались несколько тысяч выходцев из стран Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на польскую территорию.